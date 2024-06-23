Жара отступит. Синоптики дали детальный прогноз на рабочую неделю в Украине

На ближайшей рабочей неделе жара в Украине немного спадет. Вероятно, этому поспособствуют дожди, которых, к счастью, много не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Понедельник, 24 июня

В понедельник, 24 июня, на большинстве территории Украины, несмотря на пасмурную погоду, дождей не ожидается. Осадки с грозами возможны в:

Житомирской, Киевской, Киеве, Полтавской;

Черниговской, Сумской, Харьковской;

Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской;

Херсонской, Николаевской, Одесской областей.

Ночью прохладнее будет на западе. К примеру, в Волынской, Ровенской областях ожидается +13...+15 градусов. В большинстве регионов ночью будет в пределах +16...+18 градусов. Теплее всего ночью ожидается на востоке и в Николаевской области, до +21.

Днем температура будет достаточно комфортной. Холоднее всего будет на западе. В частности, днем ​​в Волынской, Ровенской областях ожидается +20...+22 градусов. Жарче всего будет в Запорожской, Херсонской областях - +30...+32, а в Крыму - до +33 градусов.

В Киеве будет облачно, ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди. Ночью - +14...+16, днем ​​- +22...+24 градусов.

Погода в Украине 25 июня (meteo.gov.ua)

Вторник, 25 июня

Во вторник, 25 июня, осадков станет гораздо меньше. Дожди с грозами прогнозируются в:

Черниговской, Сумской;

Полтавской;

Харьковской, Днепропетровской;

Донецкой, Луганской областях.

Температура ночью будет держаться на том же уровне, что и днем раньше. Например, на западе, в Волынской, Ровенской областях будет +13...+15 градусов.

Днем жара ослабнет. Максимальная температура ожидается до +28 градусов. В Киеве и днем, ​​и ночью без осадков. В ночные часы до +14...+16, днем ​​– до +24.

Погода в Украине 26 июня (meteo.gov.ua)

Среда, 26 июня

В среду, 26 июня, осадки ожидаются в Львовской, Закарпатской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

Ночные температуры упадут по всей территории Украины. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке (Черниговская, Сумская, Харьковская области) - +12...+14 градусов. На западе, хотя ночью и будет +13...+15 градусов, рекордными эти цифры уже не назовешь, потому что такие же показатели будут и в ряде центральных регионов.

Днем будет достаточно комфортно. Минимальные температуры ожидаются на востоке и севере - +21...+23 градусов. На юге, по традиции, будет теплее всего, в Херсонской области – до +29.

В Киеве в течение суток без осадков, ночью - +14...+16, +23...+25 - днем.

Погода в Украине 26 июня (meteo.gov.ua)

Четверг, 27 июня

В четверг, 27 июня, осадки пройдут на западе - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области. На остальной территории Украины без дождей - малооблачная, на юге и юго-востоке даже солнечная погода.

Ночью температура поползет вверх, даже в дождливых регионах, до +20 градусов. Днем жара удержится на показателе +29 градусов. Холоднее всего днем ​​будет в Харьковской и Луганской областях, +23...+25 градусов.

В Киеве будет облачно, но без осадков, ночью +16…+18, днем ​​– +25…+27 градусов.

Погода в Украине 27 июня (meteo.gov.ua)

Пятница, 28 июня

Пятница, 28 июня, будет днем-близнецом четверга. Дожди будут в тех же регионах, что и днем ​​раньше. Даже температура в течение суток не будет отличаться.

Ночью до +20 градусов. Днем будет до +29, что интересно, во Львовской области, где прогнозируются дожди.

В Киеве будет без дождей, ночью +16...+18, днем ​​+25...+27 градусов.

Погода в Украине 27 июня (meteo.gov.ua)