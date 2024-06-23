Жара отступит. Синоптики дали детальный прогноз на рабочую неделю в Украине
На ближайшей рабочей неделе жара в Украине немного спадет. Вероятно, этому поспособствуют дожди, которых, к счастью, много не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Понедельник, 24 июня
В понедельник, 24 июня, на большинстве территории Украины, несмотря на пасмурную погоду, дождей не ожидается. Осадки с грозами возможны в:
- Житомирской, Киевской, Киеве, Полтавской;
- Черниговской, Сумской, Харьковской;
- Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской;
- Херсонской, Николаевской, Одесской областей.
Ночью прохладнее будет на западе. К примеру, в Волынской, Ровенской областях ожидается +13...+15 градусов. В большинстве регионов ночью будет в пределах +16...+18 градусов. Теплее всего ночью ожидается на востоке и в Николаевской области, до +21.
Днем температура будет достаточно комфортной. Холоднее всего будет на западе. В частности, днем в Волынской, Ровенской областях ожидается +20...+22 градусов. Жарче всего будет в Запорожской, Херсонской областях - +30...+32, а в Крыму - до +33 градусов.
В Киеве будет облачно, ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ночью - +14...+16, днем - +22...+24 градусов.
Погода в Украине 25 июня (meteo.gov.ua)
Вторник, 25 июня
Во вторник, 25 июня, осадков станет гораздо меньше. Дожди с грозами прогнозируются в:
- Черниговской, Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской, Днепропетровской;
- Донецкой, Луганской областях.
Температура ночью будет держаться на том же уровне, что и днем раньше. Например, на западе, в Волынской, Ровенской областях будет +13...+15 градусов.
Днем жара ослабнет. Максимальная температура ожидается до +28 градусов. В Киеве и днем, и ночью без осадков. В ночные часы до +14...+16, днем – до +24.
Погода в Украине 26 июня (meteo.gov.ua)
Среда, 26 июня
В среду, 26 июня, осадки ожидаются в Львовской, Закарпатской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.
Ночные температуры упадут по всей территории Украины. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке (Черниговская, Сумская, Харьковская области) - +12...+14 градусов. На западе, хотя ночью и будет +13...+15 градусов, рекордными эти цифры уже не назовешь, потому что такие же показатели будут и в ряде центральных регионов.
Днем будет достаточно комфортно. Минимальные температуры ожидаются на востоке и севере - +21...+23 градусов. На юге, по традиции, будет теплее всего, в Херсонской области – до +29.
В Киеве в течение суток без осадков, ночью - +14...+16, +23...+25 - днем.
Погода в Украине 26 июня (meteo.gov.ua)
Четверг, 27 июня
В четверг, 27 июня, осадки пройдут на западе - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области. На остальной территории Украины без дождей - малооблачная, на юге и юго-востоке даже солнечная погода.
Ночью температура поползет вверх, даже в дождливых регионах, до +20 градусов. Днем жара удержится на показателе +29 градусов. Холоднее всего днем будет в Харьковской и Луганской областях, +23...+25 градусов.
В Киеве будет облачно, но без осадков, ночью +16…+18, днем – +25…+27 градусов.
Погода в Украине 27 июня (meteo.gov.ua)
Пятница, 28 июня
Пятница, 28 июня, будет днем-близнецом четверга. Дожди будут в тех же регионах, что и днем раньше. Даже температура в течение суток не будет отличаться.
Ночью до +20 градусов. Днем будет до +29, что интересно, во Львовской области, где прогнозируются дожди.
В Киеве будет без дождей, ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.
Погода в Украине 27 июня (meteo.gov.ua)
Непогода в Украине
В выходные, 22-23 июня, которые практически подходят к концу, в Украине погода серьезно испортилась. Об этом предупреждали синоптики.
Как рассказали энергетики, на утро 23 июня без света по этой причине остались более 500 населенных пунктов. Больше всего проблем возникло в западных регионах.
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