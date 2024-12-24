Праздники во время войны. Почему в Украине не будет выходных на Рождество и Новый год

Завтра, 25 декабря, украинцы будут отмечать Рождество, а уже через неделю наступит Новый год 2025. Однако в условиях войны любимые зимние праздники пройдут без дополнительных выходных.

Подробнее о том, почему были отменены праздничные дни отдыха, – в материале РБК-Украина .

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Рождество и Новый год без выходных

Третий год в Украине зимние праздники будут проходить с ограничениями из-за полномасштабного вторжения РФ.

По меньшей мере до 8 февраля 2025 Верховная рада продлила действие военного положения, поэтому на Рождество и Новый год будут продолжать действовать правила относительно комендантского часа, запрета массовых мероприятий и выходных.

Речь идет об отмене дополнительных дней отдыха на государственные праздники, поскольку законом о военном положении приостанавливается действие ряда положений КЗоТ.

Рождество 25 декабря и Новый год 1 января приходятся на среду – будний день, поэтому будут обычными рабочими днями.

Также не предполагается сокращенного на час рабочего дня накануне праздника. То есть 24 декабря и 31 декабря – рабочие дни по полному графику.

Фото: из-за военного положения выходные по случаю праздников отменены (Виталий Носач, РБК-Украина)

О причинах отмены дополнительных выходных президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в начале широкомасштабной войны, в субботу 5 марта 2022: "Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не означает. Как понедельник, четверг или любой другой день. Все они стали одинаковыми. Одинаково защищаем страну, одинаково спасаем людей. Страна не знает больше выходных. Не важно что на часах, не важно, что на календаре. И так до победы".

Кто будет отдыхать на праздники: есть ли исключение

Норма об отмене дополнительных выходных на праздники в первую очередь касается государственных учреждений.

В то же время Кодексом законов о труде установлено, что работодатель имеет право по своему усмотрению определять график работы и дни отдыха.

Поэтому в частных компаниях Рождество и Новый год могут быть выходными по решению руководства.

Как будут работать почта и банки

Почтовая компания "Нова пошта" установила график работы на праздники, по которому Рождество 25 декабря будет обычным рабочим днем, 31 декабря отделения будут работать в сокращенном режиме (до 17:00), а 1 января 2025 – выходной.

Скриншот novaposhta.ua

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" также обнародовал график на Рождество и Новый год:

24 декабря – сокращенный рабочий день до 17:00;

25 декабря – стандартный график работы;

31 декабря – сокращенный рабочий день до 17:00;

1 января – выходной.

По сообщению Национального банка Украины, в период рождественско-новогодних праздников банковская система будет работать в обычном режиме.

Система электронных платежей будет функционировать 24/7, однако 31 декабря и 1 января не будут приниматься платежи на счет Государственной казначейской службы (ограничения вводятся в связи с завершением отчетного года).

"Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов", – отмечается в заявлении НБУ.

При подготовке использовались: закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения, Кодекс законов о труде, заявление президента Владимира Зеленского, публикации сайтов НБУ, "Укрпошты" и "Новой пошты".