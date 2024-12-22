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Синоптики дали прогноз на последнюю рабочую неделю декабря

Украина, Воскресенье 22 декабря 2024 18:30
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Синоптики дали прогноз на последнюю рабочую неделю декабря Фото: в "Укргидрометцентре" 23-27 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Новая рабочая неделя в Украине не обойдется без осадков. В частности, снежным ожидается Рождество, 25 декабря, но не везде.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, Украина поделится на три части - одну часть накроет дождь со снегом, вторая останется сухой и третья окажется под влиянием дождей, как осенью.

Снег с дождем ожидается в западных регионах, и то не во всех, а только во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франкрвской, Волынской, Ровенской. Сухо будет на большей части территории страны, а дожди "зацепят" Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Днепропетровскую, а в Сумской и Полтавской областях не исключены снег с дождем.

Днем теплее всего будет на юге, в Одесской области, до +8 градусов, в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях - до +7, холоднее всего будет на западе в пределах -1...+1.

В Киеве ночью -3...-1, днем 0...+2 градусов, дождей не ожидается.

Синоптики дали прогноз на последнюю рабочую неделю декабря

Погода в Украине 23 декабря (meteo.gov.ua)

Вторник, 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, дождливая погода немного сдвинется. Снег с дождем накроет все западные области, в Житомирской, Винницкой, Одесской областях вероятен дождь. В остальных регионах - сухо. Теплее всего днем будет в Одесской и Донецкой областях, до +8 градусов.

Днем "минус" вероятен на западе, но не во всех регионах - только во Львовской, Волынской, Черновицкой областях и на Прикарпатье. В Киеве будет без осадков, ночью 0..+2, днем +2...+4 градусов.

Синоптики дали прогноз на последнюю рабочую неделю декабря

Погода в Украине 24 декабря (meteo.gov.ua)

Среда, 25 декабря

В среду, 25 декабря, в Рождество, осадки пройдут в Украине серединной полосой. Дождь "зацепит" весь юг с Запорожской областью, кроме Крыма, а снег - весь запад, кроме Ровенской и Волынской областей.

Теплее всего будет в Крыму, до +12, где осадки не ожидаются. На западе будет холодно, в большинстве областей будет в пределах +1...-1, как днем, так и ночью. В остальных регионах температура будет плюсовой круглосуточно.

В Киеве будет без осадков, -1...+1 ночью и максимально до +3 градусов днем.

Синоптики дали прогноз на последнюю рабочую неделю декабря

Погода в Украине 25 декабря (meteo.gov.ua)

Четверг, 26 декабря

В четверг, 26 декабря, осадки пройдут на большей части территории Украины. В частности, снег вероятен на Прикарпатье, Закарпатье, в Черновицкой области.

Без осадков ожидается в Ровенской, Житомирской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киеве, в Киевской, Черниговской, Сумской областях.

На остальной территории вероятны дожди. Теплее всего днем будет в Крыму, до +8 градусов. Ночью мороз маскимально проявит себя на западе, до -3 градусов. В Киеве без осадков, ночью до -1, днем до +3 градусов.

Синоптики дали прогноз на последнюю рабочую неделю декабря

Погода в Украине 26 декабря (meteo.gov.ua)

Пятница, 27 декабря

В пятницу, 27 декабря, в Украине будет без осадков. При этом, в большинстве регионов и ночью, и днем, ожидается хотя и небольшие, но "минусы".

Плюсовая температура днем полноценно удержится на юге, в большинстве областей максимально до +4 градусов. Ночью температура минимально опустится до -3 градусов. Такой мороз будет в большинстве западных и центральных областей Украины.

В Киеве без осадков, ночью в пределах -1....-3 градусов, днем 0...+2.

Синоптики дали прогноз на последнюю рабочую неделю декабря

Погода в Украине 27 декабря (meteo.gov.ua)

"Елкопад" в Литве

16 декабря в Литве прошло необычное событие - в разных частях страны сильный ветер повалил несколько больших рождественских елок, установленных на центральных площадях городов.

Причиной происшествия стал циклон, вместе с которым на территорию страны пришли и сильные ветры, порывы достигали 20-25 м/с. Метеорологи заранее предупреждали о возможных последствиях непогоды и рекомендовали принять меры безопасности.

Они также отмечали, что такие циклоны являются типичными для региона в зимний период, и призвали граждан быть осторожными во время подобных погодных явлений.

Как сообщалось, 6 декабря на Софийской площади в Киеве состоялось официальное открытие главной праздничной елки страны. Это торжественное событие традиционно приурочили ко Дню святого Николая.

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