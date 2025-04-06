Снова зима? Синоптики дали детальный прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На текущей рабочей неделе в Украине погода будет сильно отличаться в зависимости от региона. Вероятны как заморозки, дожди со снегом, так и сухая погода и тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 7 апреля

На западе страны, за исключением Закарпатья, ожидаются снегопады. Снег также возможен в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Черниговской, Сумской областях, а также в Киеве. В других регионах преимущественно пройдут дожди, но в Одесской и Николаевской осадков не предвидится.

Ночная температура в большинстве регионов опустится до -3°, особенно в центре и на севере. В то же время на юго-востоке будет теплее: в Донецкой, Луганской областях и Крыму - до +4°, в Запорожской - до +5°.

Днем теплее всего будет на востоке: в Луганской области воздух прогреется до +13°, тогда как в Крыму ожидается максимум +8°.



Погода в Украине 7 апреля (meteo.gov.ua)

Вторник, 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, снег, местами с дождем, захватит большую часть территории. Осадков не будет:

на юге;

в Запорожской, Донецкой, Луганской;

в Харьковской областях.

Ночью во многих областях будут заморозки, до -3 градусов. Днем максимально будет до +8 градусов, в Луганской области. Ночью в Киеве 0...-2, днем +1...+3 градусов, также вероятен снег.



Погода в Украине 8 апреля (meteo.gov.ua)

Среда, 9 апреля

В среду, 9 апреля, в Украине на большей части пройдет дождь со снегом: где-то только дождь, где-то дождь со снегом. Осадков не будет только в Донецкой и Луганской областях.

Ночью в большинстве регионов будет до -3. Днем максимально температура поднимется до +10 градусов, в Луганской области.

В Киеве ожидается дождь со снегом, ночью 0...-2, днем +3....+5 градусов.



Погода в Украине 9 апреля (meteo.gov.ua)

Четверг-пятница, 10-11 апреля

В четверг-пятницу, 10-11 апреля, большая часть Украины будет в снеге и дожде.

10 апреля только в Одесской области ожидается только дождь без снега. Ночью вероятен мороз до -3 градусов. Днем будет тепло, но максимально до +9 градусов - в Донецкой и Луганской областях.

11 апреля погода будет аналогичной. Ночью термометры покажут все те же -3 градусов ночью, но максимально до +8 градусов днем - в Донецкой, Луганской, Одесской областях и в Крыму.



Погода в Украине 10-11 апреля (meteo.gov.ua)