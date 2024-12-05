ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптик дала прогноз на день Святого Николая в Украине

Украина, Четверг 05 декабря 2024 15:34
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на день Святого Николая в Украине Фото: синоптик дала прогноз на день Святого Николая в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 6 декабря, в Украине ожидаются осадки. Причем вероятны как дожди, так и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"На Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками. Со снегом, снежной крупой, мокрым снегом и местами, где теплее, дождем, на юге без существенных осадков", - рассказала она.

По данным синоптика, ночью будет подмораживать, 0...-4 градусов мороза, поэтому вечером и утром будет скользко, а днем в Украине ожидается от -2...+3 градусов, в южной части +3...+6 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве 6 декабря, на Николая, предполагается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 м/с", - добавила Диденко.

Ночью в столице -1...3 градусов мороза, днем около 0. В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины предполагается потепление и дожди.

День Святого Николая и ВСУ 6 декабря в Украине

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, перенесся на 6-е. То же касается и Рождества, оно теперь отмечается 25 декабря вместо 7 января.

Добавим, что 6 декабря отмечается и День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дата выбрана не случайно и припадает на день принятия в 1991 году Закона Украины "О Вооруженных силах Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны