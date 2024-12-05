Синоптик дала прогноз на день Святого Николая в Украине

Завтра, 6 декабря, в Украине ожидаются осадки. Причем вероятны как дожди, так и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"На Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками. Со снегом, снежной крупой, мокрым снегом и местами, где теплее, дождем, на юге без существенных осадков", - рассказала она.

По данным синоптика, ночью будет подмораживать, 0...-4 градусов мороза, поэтому вечером и утром будет скользко, а днем в Украине ожидается от -2...+3 градусов, в южной части +3...+6 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве 6 декабря, на Николая, предполагается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 м/с", - добавила Диденко.

Ночью в столице -1...3 градусов мороза, днем около 0. В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины предполагается потепление и дожди.