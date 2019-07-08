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Синоптик попередила про похолодання в Україні

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 13:44
Синоптик попередила про похолодання в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нічна температура повітря може опуститися до +8

Погода в Україні 9 липня очікується прохолодною, місцями з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко. 

Діденко повідомила, що температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19+24 градусів, на заході - від +18 до +20 градусів, у південній частині та на південному сході буде тепліше, 25+28 градусів.

"Дощі найбільш ймовірні на півночі, заході та місцями в Одеській області. На решті території суха сонячна погода все ж втримається, це - схід, значна частина півдня та центру", - написала вона.

Вона також зазначила, що в середині тижня вночі очікується від +8 до +13 градусів.

"У Києві у вівторок пробігатимуть хмарки, в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10+13 градусів, вдень близько +20 градусів", - повідомила вона.

Синоптик попередила про похолодання в Україні

Погода в Україні 9 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильний вітер та дощ сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська - 64, Закарпатська - 26, Сумська - 16, Тернопільська - 12, Житомирська - 8, Кіровоградська - 5, Дніпропетровська - 1.

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