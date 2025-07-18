Сингапурский чизкейк: простой рецепт самого нежного десерта лета

Что такое сингапурский чизкейк

Сингапурский чизкейк - это легкий, воздушный и чрезвычайно нежный десерт, который сочетает в себе черты классического сырника (чизкейка) и бисквитного суфле. Его чаще называют японским хлопковым чизкейком (Japanese Cotton Cheesecake), а еще - суфле-чизкейком благодаря его мягкой, "воздушной" структуре.

Несмотря на название, десерт больше всего ассоциируется с Японией. В то же время именно в Сингапуре, а также в Малайзии, Тайване, Гонконге и других странах Юго-Восточной Азии, он получил огромную популярность. Отсюда и происходит его бытовое название - "сингапурский".

В отличие от классического американского варианта, сингапурский чизкейк не имеет основы из печенья. Он менее жирный, поскольку готовится на сливочном сыре, но с большим количеством взбитых яичных белков. Его текстура очень легкая, рыхлая и пористая.

Вкус нежный, сырный, не слишком сладкий, с деликатным ароматом. Выпекается такой чизкейк на водяной бане, что позволяет сохранить влагу и обеспечить мягкую структуру.

Сингапурский чизкейк: ингредиенты для приготовления

Для меренги (белки)

5 яичных белков

1/4 ч. л. лимонного сока или уксуса

50 г сахара

Для основного теста

5 желтков

225 г крем-сыра (типа Philadelphia)

55 г сливочного масла

125 мл молока

50 г сахара

2 ст. л. кукурузного крахмала

1/4 стакана муки (можно заменить на рисовую или mochiko для безглютеновой версии)

Для украшения (по желанию): клубника, сахарная пудра, любимые фрукты, мед, порошок матчи и т.д.

Как готовить сингапурский чизкейк

Аккуратно отделите 5 яичных желтков от белков. Желтки поместите в одну миску, белки - в чашу миксера.

В кастрюлю с толстым дном поместите сливочное масло, сливочный сыр и 1/4 стакана сахара. Разогревайте на медленном огне, постоянно помешивая, до получения однородной и гладкой смеси.

Снимите кастрюлю с огня. Постепенно добавьте желтки к творожно-масляной смеси. Осторожно, но тщательно перемешайте.

Всыпьте кукурузный крахмал и муку. Снова хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Добавьте молоко и, по желанию, ванильный экстракт или другие ароматизаторы.

Хорошо перемешайте. Тесто должно получиться гладким и жидким, процеживать его не нужно.

Отставьте тесто в сторону. В чистой чаше миксера взбейте яичные белки до устойчивых пиков.

Совет для взбивания белков. Начинайте со средней скорости, постепенно увеличивая до средне-высокой, а затем до высокой (по 2-3 минуты на каждой скорости). Уксус или лимонный сок добавьте, когда появится пена. Сахар постепенно всыпайте, когда белки станут очень белыми и пенистыми.

Процесс приготовления чизкейка (фото: Serious Eats / Amanda Suarez)

Разогрейте духовку до 165°C. Подготовьте паровую баню: налейте воду в глубокую прямоугольную форму для выпекания или противень и поместите ее в духовку.

Из этих ингредиентов получится один чизкейк диаметром 20 см или два по 15 см. Дно форм застелите круглой пергаментной бумагой, а бортики - прямоугольными полосками пергамента.

После того, как белки взбиты до устойчивых пиков, добавьте небольшую часть меренги к тесту и хорошо перемешайте. Повторите этот шаг еще дважды.

Вылейте тесто к остальной меренге и осторожно перемешайте лопаткой методом складывания.

Важно! Если перемешать чрезмерно, чизкейк не поднимется. Если недомешать, он будет неравномерным - белки поднимутся вверх, а тесто осядет.

Вылейте однородное, но не чрезмерно перемешанное тесто в подготовленную форму (формы). Выпекайте на паровой бане 25 минут при 165°C. Кстати, температура может меняться в зависимости от вашей духовки. Если чизкейк не поднимается, температура слишком низкая - поднимите на 5-10 градусов.

Процесс приготовления чизкейка (фото: Serious Eats / Amanda Suarez)

После 25 минут чизкейк должен подняться. Если нет, дайте ему еще время при той же температуре. Как только он хорошо поднимется, слегка приоткройте дверцу духовки на 10 секунд. Снизьте температуру до 120-130°C и выпекайте еще 45 минут (на этом этапе чизкейк может треснуть, если температура слишком высокая).

Оставьте чизкейк в выключенной духовке еще на 10 минут.

Осторожно выньте форму из духовки. Накройте чизкейк листом пергаментной бумаги, затем тарелкой. Переверните чизкейк вверх дном. Осторожно выньте его из формы. Снимите влажный пергамент, который был на дне. Положите новый лист пергамента на низ.

Положите тарелку для подачи сверху на низ чизкейка и осторожно переверните его снова.

Готовый чизкейк должен быть слегка упругим, мягким и с идеальной текстурой - между облаком и кремом. Его можно подавать теплым или охлажденным. Но эффектнее всего он выглядит сразу после выпекания, когда "танцует" на тарелке.

Сингапурский чизкейк (фото: Serious Eats / Amanda Suarez)