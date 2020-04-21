Сінгапур посилив карантин після нового спалаху коронавірусу

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За добу коронавірус виявили у понад 1000 осіб

Сінгапур посилив карантин і продовжив дію обмежень в країні через зростання заражень коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

Прем'єр-міністр країни Лі Сянь Лун заявив, що карантин в країні буде продовжений до 1 червня. Також уряд посилить деякі обмежувальні заходи, зокрема, скоротить більше робочих місць і введе обмеження на в'їзд у "гарячі точки", такі як великі громадські ринки.

"Ми реалізуємо ці більш жорсткі заходи до 4 травня. Але після цього ми не зможемо повністю зняти обмеження і повернутися до звичайного життя. Тому ми продовжимо карантин ще на чотири тижні після 4 травня, іншими словами, до 1 червня", - повідомив Сян Лун.

Він пояснив, що нові заходи щодо стримування коронавірусу Сінгапур вводить у зв'язку з різким стрибком захворюваності. Так, за останню добу було виявлено 1111 нових випадків COVID-19. Майже всі з них були зафіксовані в результаті агресивного тестування в гуртожитках робітників-мігрантів.

Загальне число заражених коронавірусом у Сінгапурі досягло 9125 осіб. Відомо про 11 смертей від інфекції.

Нагадаємо, раніше в рамках боротьби з поширенням коронавірусу Сінгапур заборонив як публічні, так і приватні масові зібрання. Зазначимо, 1 квітня у Сінгапурі налічувалося трохи більше 1 тис. заражених.

Також РБК-Україна повідомляло, що сінгапурські вчені створили високоточні експрес-тести, які виявляють коронавірус протягом п'яти хвилин.