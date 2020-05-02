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Сінгапур послабить карантин, оскільки число нових випадків COVID-19 йде на спад

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 11:40
Сінгапур послабить карантин, оскільки число нових випадків COVID-19 йде на спад
Ілюстративне фото (freepik)

Частково відкриються підприємства, перукарні та школи

Сінгапур почне з 12 травня послаблювати деякі карантинні обмеження, оскільки число нових випадків COVID-19 йде на спад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Так, окремим видами діяльності, таким як домашній бізнес, послуги пральні та перукарі, дозволять працювати з 12 травня. Також деяким учням буде дозволено повернутися до школи в невеликих групах з 19 травня.

"Деяким підприємствам буде дозволено поступово відкриватися, беручи до уваги їх важливість для економіки і їх здатність мінімізувати ризики передачі коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Сінгапур зараз переживає найглибший спад у своєї 55-річної історії, який посилюється карантином, введеним до 1 червня.

"Ми готуємося до безпечного і поступового відновлення економічної та громадської діяльності після 1 червня 2020 року", - йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я.

Також повідомляється, що за останню добу в Сінгапурі було підтверджено 447 нових коронавірусних інфекцій - це найменше щоденне зростання за два тижні. При цьому загальна кількість заражених перевищує 17 тисяч, у тому числі є 16 смертельних випадків.

Нагадаємо, раніше Сінгапур посилив карантин після нового спалаху коронавірусу, який був зафіксований в середині квітня.

Також РБК-Україна повідомляло, що сінгапурські вчені створили високоточні експрес-тести, виявляють коронавірус протягом п'яти хвилин.

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