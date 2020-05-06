У Сінгапурі зростає число випадків COVID-19 на тлі ослаблення карантину

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За добу зафіксували майже 800 нових випадків коронавірусу

У середу, 6 травня, Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило про 788 нових випадків захворювання на коронавірус на тлі ослаблення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, загальна кількість інфікованих вже досягла 20 198. При цьому першого травня в місті-державі зафіксували 447 нових коронавірусних інфекцій та повідомили про початок ослаблення карантину з 12 травня. Тоді влада відзвітувала про зниження захворюваності на COVID-19.

Також МОЗ Сінгапуру повідомило двох нових померлих, в результаті чого число летальних випадків досягло 20 осіб.

Серед нових випадків 11 - сінгапурці або постійні жителі, в той час як 759 - це іноземні робітники, які живуть в гуртожитках.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сінгапурі окремими видами діяльності, таким як домашній бізнес, послуги пральні та перукарням, дозволять працювати з 12 травня. Також деяким учням буде дозволено повернутися у школи невеликими групами з 19 травня.

Нагадаємо, раніше Сінгапур вже посилював карантин після нового спалаху коронавірусу, який був зафіксований у середині квітня.

Також повідомлялося, що сінгапурські вчені створили високоточні експрес-тести, що виявляють коронавірус протягом п'яти хвилин.