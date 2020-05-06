В Сингапуре растет число случаев COVID-19 на фоне ослабления карантина

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За сутки зафиксировали почти 800 новых случаев коронавируса

В среду, 6 мая, Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о 788 новых случаев заболевания коронавирусом на фоне ослабления карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, общее число инфицированных уже достигло 20 198. При этом первого мая в городе-государстве зафиксировали 447 новых коронавирусных инфекций и сообщили о начале ослабления карантина с 12 мая. Тогда власти отчитались о снижении заболеваемости COVID-19.

Также Минздрав Сингапура сообщил о двух новых умерших, в результате чего число летальных случаев достигло 20 человек.

Среди новых случаев 11 - сингапурцы или постоянные жители, в то время как 759 - это иностранные рабочие, живущие в общежитиях.

Как писало РБК-Украина, в Сингапуре отдельным видам деятельности, таким как домашний бизнес, услуги прачечной и парикмахерским, разрешат работать с 12 мая. Также некоторым учащимся будет разрешено вернуться в школы небольшими группами с 19 мая.

Напомним, ранее Сингапур уже ужесточал карантин после новой вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в средине апреля.

Также сообщалось, что сингапурские ученые создали высокоточные экспресс-тесты, выявляющие коронавирус в течение пяти минут.