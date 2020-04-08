У Сінгапурі заборонили всі громадські зібрання

Ілюстративне фото (flickr)

Заборона стосується як приватних, так і публічних заходів

У Сінгапурі заборонили як публічні, так і приватні масові зібрання в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

Згідно з прийнятим законопроектом, до 4 травня забороняються приватні вечірки, а також зустрічі з родичами, які не живуть разом.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру, це дозволить владі краще регулювати події та зібрання у країні, в тому числі ті, які відбуваються у приватній власності.

"Ми не допустимо громадських зборів, таких як приватні вечірки та зустрічі з друзями і родичами. Люди можуть відвідувати членів родини для задоволення їх повсякденних потреб, таких як догляд за літніми батьками або неформальні заходи по догляду за дитиною", - йдеться в заяві

Законопроект буде діяти протягом шести місяців з правом продовження заборони до року. В Міністерстві юстиції Сінгапуру зазначили, що в рамках боротьби з поширенням COVID-19, заборона на всі збори поки що буде діяти до 4 травня.

Кількість заражених коронавірусом в Сінгапурі досягла майже 1,5 тис. осіб, 6 людей померли. Тиждень тому в Сінгапурі зафіксували найбільший спалах вірусу з початку пандемії.

Також влада країни вирішила засуджувати до тюремного ув'язнення громадян, які навмисно порушують дистанцію між людьми.