У Сінгапурі зафіксували найбільший спалах з початку пандемії

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Кількість інфікованих у країні перевищила 1000 осіб

За день коронавірусом у Сінгапурі заразилися 74 людини, що є найбільшим добовим приростом за весь час з початку пандемії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

Повідомляється, що загальна кількість інфікованих у країні перевищила 1000 осіб, відомо про три смертельні випадки від інфекції.

За даними Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, із 74 нових підтверджених випадків, 54 - місцева передача вірусу між людьми, які раніше ніде не подорожували.

Решта 20 випадків були завезені до країни з Австралії, Європи, Південної Америки, Африки, ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії) та інших частин Азії.

Нагадаємо, раніше влада Сінгапуру, в рамках посилення заходів проти поширення коронавірусу, вирішила засуджувати до тюремного ув'язнення громадян, які навмисно порушують дистанцію між людьми.

Також РБК-Україна повідомляло, що сінгапурські вчені створили високоточні експрес-тести, що виявляють коронавірус протягом п'яти хвилин.