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Синєгубов розповів, чи є загроза повторного наступу на Харків

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Харків, П'ятниця 01 липня 2022 09:29
Синєгубов розповів, чи є загроза повторного наступу на Харків Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Уляна Безпалько

Харків і область є принциповою метою для російських військ. Тому Росія може спробувати ще раз піти в наступ.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що з 24 лютого, фактично з початку масованої агресії і вторгнення на територію Харківської області для ворога місто Харків і Харківська область принципово важливі. Тому говорити, що Росія залишила спроби і ідеї взяти і контратакувати Харків або інші населені пункти по області, звичайно, не можна", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що Харків і область готові до можливого наступу російських військ.

"Ми ж розуміємо, що для наступу на Харків окупантам потрібно мати дуже багато сил і засобів ... Я не бачу такої кількості військового ресурсу для того, щоб вести наступ на Харків зараз. Тобто такої інформації у нас немає. Що буде через тиждень - моніторимо і контролюємо обстановку", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що на кордоні Харківської області Росія зібрала кілька батальйонно-тактичних груп.

Крім того, за даними ISW, російські війська продовжують наступальні операції у спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.

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