Синєгубов розповів, чи є загроза повторного наступу на Харків
Харків і область є принциповою метою для російських військ. Тому Росія може спробувати ще раз піти в наступ.
Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми розуміємо, що з 24 лютого, фактично з початку масованої агресії і вторгнення на територію Харківської області для ворога місто Харків і Харківська область принципово важливі. Тому говорити, що Росія залишила спроби і ідеї взяти і контратакувати Харків або інші населені пункти по області, звичайно, не можна", - сказав Синєгубов.
Він зазначив, що Харків і область готові до можливого наступу російських військ.
"Ми ж розуміємо, що для наступу на Харків окупантам потрібно мати дуже багато сил і засобів ... Я не бачу такої кількості військового ресурсу для того, щоб вести наступ на Харків зараз. Тобто такої інформації у нас немає. Що буде через тиждень - моніторимо і контролюємо обстановку", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що на кордоні Харківської області Росія зібрала кілька батальйонно-тактичних груп.
Крім того, за даними ISW, російські війська продовжують наступальні операції у спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.
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