Синєгубов розповів, чи є загроза повторного наступу на Харків

Харків і область є принциповою метою для російських військ. Тому Росія може спробувати ще раз піти в наступ.

"Ми розуміємо, що з 24 лютого, фактично з початку масованої агресії і вторгнення на територію Харківської області для ворога місто Харків і Харківська область принципово важливі. Тому говорити, що Росія залишила спроби і ідеї взяти і контратакувати Харків або інші населені пункти по області, звичайно, не можна", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що Харків і область готові до можливого наступу російських військ.

"Ми ж розуміємо, що для наступу на Харків окупантам потрібно мати дуже багато сил і засобів ... Я не бачу такої кількості військового ресурсу для того, щоб вести наступ на Харків зараз. Тобто такої інформації у нас немає. Що буде через тиждень - моніторимо і контролюємо обстановку", - додав Синєгубов.