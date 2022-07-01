Синегубов рассказал, есть ли угроза повторного наступления на Харьков

Харьков и область являются принципиальной целью для российских войск. Поэтому Россия может попытаться еще раз пойти в наступление.

"Мы понимаем, что с 24 февраля, фактически с начала массированной агрессии и вторжения на территорию Харьковской области для врага город Харьков и Харьковская область принципиально важны. Поэтому говорить, что Россия оставила попытки и идеи взять и контратаковать Харьков или другие населенные пункты по области, конечно, нельзя", - сказал Синегубов.

Он отметил, что Харьков и область готовы к возможному наступлению российских войск.

"Мы же понимаем, что для наступления на Харьков оккупантам нужно иметь очень много сил и средств ... Я не вижу такого количества военного ресурса для того, чтобы вести наступление на Харьков сейчас. То есть такой информации у нас нет. Что будет через неделю – мониторим и контролируем обстановку", - добавил Синегубов.