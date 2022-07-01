Синегубов рассказал, есть ли угроза повторного наступления на Харьков
Харьков и область являются принципиальной целью для российских войск. Поэтому Россия может попытаться еще раз пойти в наступление.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал в интервью РБК-Украина.
"Мы понимаем, что с 24 февраля, фактически с начала массированной агрессии и вторжения на территорию Харьковской области для врага город Харьков и Харьковская область принципиально важны. Поэтому говорить, что Россия оставила попытки и идеи взять и контратаковать Харьков или другие населенные пункты по области, конечно, нельзя", - сказал Синегубов.
Он отметил, что Харьков и область готовы к возможному наступлению российских войск.
"Мы же понимаем, что для наступления на Харьков оккупантам нужно иметь очень много сил и средств ... Я не вижу такого количества военного ресурса для того, чтобы вести наступление на Харьков сейчас. То есть такой информации у нас нет. Что будет через неделю – мониторим и контролируем обстановку", - добавил Синегубов.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что на границе Харьковской области Россия собрала несколько батальонно-тактических групп.
Кроме того, по данным ISW, россйские войска продолжают наступательные операции в попытке восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова.
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