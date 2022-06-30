РФ все ще має намір захопити не тільки Донбас, - ISW

Російські війська продовжують наступальні операції в спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова, що свідчить, що Москва все ще має серйозні територіальні амбіції за межами Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Аналітики підкреслюють, що перенаправлення російських підрозділів на другорядні театри бойових дій може прискорити завершення російського наступу на Донбасі.

У ISW також зазначають, що війська РФ 29 червня провели штурм Дементіївки, приблизно в 15 км на північ від Харкова. Окупанти заявили, що наступ був успішним, але глава Харківської ОВВА Олег Синегубов повідомив, що українські війська відбили напад. На думку аналітиків, контроль над окремими населеними пунктами на північ від Харкова вздовж лінії фронту, ймовірно, дуже спірний.

Крім того, російські війська вели бої за контроль над великими Проходами, Цупівкою, розплідником і Руською Лозовою, а також обстрілювали Харків і прилеглі населені пункти.

"Постійні бої за контроль над такими населеними пунктами на північ від Харкова наводять на думку, що, хоча кремль стверджує, що віддає пріоритет захопленню Донбасу, він також прагне встановити контроль над українською територією за межами Донецької та Луганської областей", – відзначають експерти ISW.