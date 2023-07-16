ua ru
Вс, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Харькову: "прилеты" зафиксированы в центре города

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 16 июля 2023 02:39
Ракетный удар по Харькову: "прилеты" зафиксированы в центре города Фото: войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову, вероятно, с использованием ракет комплекса С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории", - говорится в сообщении мэра Харькова.

По его словам, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову сегодня ночью ударили ракетами С-300.

Войска РФ обстреливают Харьков

Российские войска с первого дня полномасштабного вторжения РФ обстреливают Харьков с использованием ракет, дронов-камикадзе и других видов вооружения.

Так, 26 июня оккупанты обстреляли Харьков. Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере о трех "прилетах" по Слободскому району. Предварительно использовались ракеты С-300. Из-за попадания в газовую трубу на месте происшествия возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Вторжение России в Украину обстрел Харькова
NEWS
В Запорожье прозвучал взрыв
В Запорожье прозвучал взрыв
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины