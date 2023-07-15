Российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибший

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области. Только что россияне обстреляли село Колодязное Купянского района", - пишет глава ОГА.

По словам Синегубова, в результате удара погиб 33-летний мужчина. Также еще один получил ранения. Сейчас на месте событий работают экстренные службы.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал глава ОВА, только за прошедшие сутки, 14 июля, враг в очередной раз обстреливал из минометов и артиллерии прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под обстрел попали населенные пункты: