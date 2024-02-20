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Сын Шевченко впервые попал в список юношеской сборной Украины

Киев, Вторник 20 февраля 2024 16:33
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Сын Шевченко впервые попал в список юношеской сборной Украины Фото: Кристиан Шевченко зарекомендовал себя в составе "Уотфорда" U-18 (watfordfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Министерство молодежи и спорта Украины внесло Кристиана Шевченко в резервный перечень футбольных сборных на 2024 год. Он второй по возрасту сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

Минмолодежьспорта обновило состав футбольных сборных разной возрастной категории. 17-летний нападающий английского "Уотфорда" попал в список сборной Украины U-19.

Шевченко-младший будет подопечным Дмитрия Михайленко. Он должен возглавить команду 19-летних на втором этапе квалификации к чемпионату Европы. В марте юные "сине-желтые" сыграют однокруговой турнир, соревнуясь за путевку в следующий раунд со сверстниками из Северной Македонии, Латвии и Швейцарии.

Шевченко родился в первый сезон отца в составе лондонского "Челси". Он занимался в академии "синих", а год назад едва не очутился в рядах "Тоттенхэма". Теперь он пытается пробиться во взрослый футбол с "Уотфордом". В свой актив он записал матчи за команды U-18 и U-21 "шершней".

Теоретически на Шевченко-младшего могут претендовать 4 сборные – Англии (британский паспорт), Украины (родина отца), США (родина матери) и Польша (родина предков по материнской линии). Его отец провел в сборной Украины 111 матчей, забив 48 мячей. Он по-прежнему остается лучшим бомбардиром команды в истории.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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