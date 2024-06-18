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Сын чиновника Винницкого ТЦК требовал 20 тысяч долларов за оформление выезда за границу, - ГБР

Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали сына начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который требовал у мужчины 20 тысяч долларов за оформление выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Кищуке Василии и его отце - Кищуке Валерии.

По данным следствия, сын чиновника ТЦК обещал за деньги местному жителю "сделать" пакет документов во избежание мобилизации и выезда за границу. Он уверял, что за 20 тысяч долларов отец подготовит все необходимые документы.

Кроме того, сын чиновника предлагал и другим лицам подобную "помощь". В частности, во время обысков у него обнаружены и изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и наличные деньги в разной валюте.

Обыски были проведены по месту жительства и работы фигуранта и его отца.

Сотрудники ГБР задержали сына чиновника 14 июня во время передачи 15 тысяч долларов. Ранее он уже успел получить от "клиента" часть средств - 5 тысяч долларов.

В настоящее время сыну чиновника уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Как отметили в ГБР, следствие продолжается, проверяется причастность к преступлению не только отца задержанного, но и других должностных лиц Винницкого объединенного городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее мы сообщали, что чиновника Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы разоблачили на многомиллионной схеме для уклонистов.

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