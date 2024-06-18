Син посадовця Вінницького ТЦК вимагав 20 тисяч доларів за оформлення виїзду за кордон, - ДБР

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Кищука Василя та його батька - Кищука Валерія.

За даними слідства, син посадовця ТЦК обіцяв за гроші місцевому мешканцю "зробити" пакет документів для уникнення мобілізації та виїзду за кордон. Він запевняв, що за 20 тисяч доларів його батько підготує всі необхідні документи.

Окрім того, син посадовця пропонував й іншим особам подібну "допомогу". Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку та готівку у різній валюті.

Обшуки були проведені за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.

Працівники ДБР затримали сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тисяч доларів. Раніше він вже встиг отримати від "клієнта" частину коштів - 5 тисяч доларів.

Наразі сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Як зазначили у ДБР, слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП.