В Одесском ТЦК разоблачена многомиллионная схема, "помогли" 138 уклонистам
Чиновник Приморского районного территориального центра комплектования (РТЦК) и социальной поддержки (СП) Одессы разоблачен на многомиллионной схеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Что случилось
Как рассказывают в ГБР, схема действовала с июля 2023 года. Начальник отдела вмешивался в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и "откорректировал" данные 138 военнообязанных. Услуга стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов, что позволило фигуранту заработать более миллиона долларов.
Фото: в Одесском ТЦК разоблачена многомиллионная схема, "помогли" 138 уклонистам (dbr.gov.ua)
"Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу. При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ", - добавляет ГБР.
Всего было проведено 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта, а также участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.
Что угрожает
Организатору схемы грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в марте военнослужащего одного из отделов Киевского ТЦК и СП разоблачили на схеме с автомобилями для солдат.
В частности в апреле был разоблачен работник одного из отделов ТЦК и СП во время получения взятки.
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