Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что случилось

Как рассказывают в ГБР, схема действовала с июля 2023 года. Начальник отдела вмешивался в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и "откорректировал" данные 138 военнообязанных. Услуга стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов, что позволило фигуранту заработать более миллиона долларов.

Фото: в Одесском ТЦК разоблачена многомиллионная схема, "помогли" 138 уклонистам (dbr.gov.ua)

"Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу. При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ", - добавляет ГБР.

Всего было проведено 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта, а также участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.

Что угрожает

Организатору схемы грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.