Сын Кадырова оказался в реанимации в результате ДТП в Грозном, - СМИ

Фото: Рамзан Кадыров с сыном Адамом (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Он находится в тяжелом состоянии, его готовятся транспортировать в Москву для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционный чеченский канал Niyso в Telegram.

Telegram-канал со ссылкой на источники пишет, что в Грозном произошла серьезная авария с участием высокопоставленных лиц республиканской власти, город перекрыли. В частности, речь идет об Адаме Кадырове.

"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Все ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.

Однако основное внимание приковано к Адаму Кадырову, который, как утверждается, сейчас находится в тяжелом состоянии.

 

Кадыров хочет передать власть

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Рамзан Кадыров находится в больнице - у него отказали почки. Отмечается, что к нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран, а Кремль срочно ищет нового лидера для Чечни.

Ранее, еще в мае, сообщалось, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на пост главы Чечни. По данным СМИ, возможным преемником может стать его сын Адам.

Отметим, Служба безопасности Украины еще в 2022 году объявила Рамзана Кадырова в розыск. Его считают лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования, а также подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны.

