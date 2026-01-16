Сын Кадырова оказался в реанимации в результате ДТП в Грозном, - СМИ

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Он находится в тяжелом состоянии, его готовятся транспортировать в Москву для оказания медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционный чеченский канал Niyso в Telegram.
Telegram-канал со ссылкой на источники пишет, что в Грозном произошла серьезная авария с участием высокопоставленных лиц республиканской власти, город перекрыли. В частности, речь идет об Адаме Кадырове.
"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Все ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву", - сказано в сообщении.
Отмечается, что кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.
Однако основное внимание приковано к Адаму Кадырову, который, как утверждается, сейчас находится в тяжелом состоянии.
Напомним, РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Рамзан Кадыров находится в больнице - у него отказали почки. Отмечается, что к нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран, а Кремль срочно ищет нового лидера для Чечни.
Ранее, еще в мае, сообщалось, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на пост главы Чечни. По данным СМИ, возможным преемником может стать его сын Адам.
Отметим, Служба безопасности Украины еще в 2022 году объявила Рамзана Кадырова в розыск. Его считают лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования, а также подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны.