Сын Кадырова оказался в реанимации в результате ДТП в Грозном, - СМИ

Telegram-канал со ссылкой на источники пишет, что в Грозном произошла серьезная авария с участием высокопоставленных лиц республиканской власти, город перекрыли. В частности, речь идет об Адаме Кадырове.

"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Все ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.

Однако основное внимание приковано к Адаму Кадырову, который, как утверждается, сейчас находится в тяжелом состоянии.