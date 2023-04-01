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За символический доллар. США продадут Польше 24 истребителя F-22 Raptor

Фото: США продадут Польше 24 истребителя F-22 Raptor (flickr.com thegeekguy)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, Министерство обороны США согласилось продать Польше за символический доллар 24 истребителя F-22 Raptor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал Defence24.

"До конца 2025 года Польша может стать второй после США страной в мире, которая будет использовать два типа самолетов 5-го поколения. Кроме уже закупленных для ВВС Польши самолетов F-35, американцы предложили предоставить Польше 24 самолета F-22 A Block 20 из партии из 32 истребителей", - сообщает издание.

Хотя Польша и должна получить самолеты за символический доллар, вся операция не обойдется без затрат. Прежде всего полякам придется заплатить за проверку Raptor, потому что изъявшие ВВС США больше не были на боевой службе, а использовались в основном для тренировок.

Польша должна привлечь средства на вооружение, обучение пилотов и технического персонала и подготовку наземной инфраструктуры.

Американцы уже подсчитали, что на это уйдет около трех лет (включая обучение пилотов), а все самолеты F-22 будут доставлены в Польшу в 2024-2025 годах.

Напомним, сегодня Конгресс США одобрил закупку Польшей 800 ракет Hellfire.

Также мы писали, что Польша возведет новую военную базу у границы с Калининградской областью.

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