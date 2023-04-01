За символічний долар. США продадуть Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor

"До кінця 2025 року Польща може стати другою після США країною в світі, яка буде використовувати два типи літаків 5-го покоління. Крім вже закуплених для ВПС Польщі літаків F-35, американці запропонували надати Польщі 24 літаки F-22 A Block 20 Raptor з партії з 32 винищувачів", - повідомляє видання.

Хоч Польща й має отримати літаки за символічний долар, вся операція не обійдеться без витрат. Перш за все полякам доведеться заплатити за перевірку Raptor, тому що ті, які вилучили ВВС США, більше не були на бойовій службі, а використовувалися в основному для тренувань.

Польща також має залучити кошти на озброєння, навчання пілотів і технічного персоналу та підготовку наземної інфраструктури.

Американці вже підрахували, що на це піде близько трьох років (включаючи навчання пілотів), а всі літаки F-22 будуть доставлені до Польщі в 2024-2025 роках.

Нагадаємо, сьогодні Конгрес США схвалив закупівлю Польщею 800 ракет Hellfire.

Також ми писали, що Польща зведе нову військову базу біля кордону з областю Калінінграда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.