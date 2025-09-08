Семьи погибших военных будут получать выплаты по-новому: что изменилось с 1 сентября

Что меняется

Начиная с сентября нынешнего года, выплаты будут осуществляться по такому принципу:

общий размер помощи остается без изменений и составляет 15 млн гривен ;

; семья сразу будет получать 3 млн гривен (1/5 от общей суммы);

(1/5 от общей суммы); остальные средства (12 млн гривен) будут выплачивать поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно около 150 тыс. гривен ежемесячно.

Когда будут действовать новые правила

Они будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года.

Для семей погибших воинов, смерть которых была засвидетельствована ранее, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Для чего изменения

В ведомстве отмечают, что новый механизм призван обеспечить стабильную и долгосрочную финансовую поддержку семей погибших защитников. В то же время остается возможность быстрого получения части средств для покрытия первоочередных потребностей.

Новые правила выплат распространяются на все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.