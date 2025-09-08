Семьи погибших военных будут получать выплаты по-новому: что изменилось с 1 сентября

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащих в период военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Начиная с сентября нынешнего года, выплаты будут осуществляться по такому принципу:
Они будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года.
Для семей погибших воинов, смерть которых была засвидетельствована ранее, порядок и сроки выплат остаются без изменений.
В ведомстве отмечают, что новый механизм призван обеспечить стабильную и долгосрочную финансовую поддержку семей погибших защитников. В то же время остается возможность быстрого получения части средств для покрытия первоочередных потребностей.
Новые правила выплат распространяются на все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.
Ранее РБК-Украина рассказывало о льготах для официальных жен и членов семей погибших военнослужащих. Они могут получить скидки на коммунальные услуги и топливо, бесплатные лекарства, зубопротезирование, санаторное лечение, ремонт жилья, а также единовременную денежную помощь.
Напомним, с начала полномасштабной войны погибли более 100 сотрудников ГСЧС, еще более 50 получили ранения. В службе отмечают, что несмотря на меры безопасности, риск для их жизни во время работы остается очень высоким.