Сім’ї загиблих військових отримуватимуть виплати по-новому: що змінилося з 1 вересня

Що змінюється

Починаючи з вересня нинішнього року, виплати будуть здійснюватися за таким принципом:

загальний розмір допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень ;

; родина одразу отримуватиме 3 млн гривень (1/5 від загальної суми);

(1/5 від загальної суми); решту коштів (12 млн гривень) виплачуватимуть поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно близько 150 тис. гривень щомісяця.

Коли діятимуть нові правила

Вони застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року.

Для сімей загиблих воїнів, смерть яких була засвідчена раніше, порядок і строки виплат залишаються без змін.

Для чого зміни

У відомстві зазначають, що новий механізм покликаний забезпечити стабільну та довгострокову фінансову підтримку родин загиблих захисників. Водночас залишається можливість швидкого отримання частини коштів для покриття першочергових потреб.

Нові правила виплат поширюються на всі підрозділи Сил безпеки та оборони України.