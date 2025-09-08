Сім’ї загиблих військових отримуватимуть виплати по-новому: що змінилося з 1 вересня

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Починаючи з вересня нинішнього року, виплати будуть здійснюватися за таким принципом:
Вони застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року.
Для сімей загиблих воїнів, смерть яких була засвідчена раніше, порядок і строки виплат залишаються без змін.
У відомстві зазначають, що новий механізм покликаний забезпечити стабільну та довгострокову фінансову підтримку родин загиблих захисників. Водночас залишається можливість швидкого отримання частини коштів для покриття першочергових потреб.
Нові правила виплат поширюються на всі підрозділи Сил безпеки та оборони України.
Раніше РБК-Україна розповідало про пільги для офіційних дружин та членів сімей загиблих військовослужбовців. Вони можуть отримати знижки на комунальні послуги й паливо, безкоштовні ліки, зубопротезування, санаторне лікування, ремонт житла, а також одноразову грошову допомогу.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни загинули понад 100 співробітників ДСНС, ще більше 50 отримали поранення. У службі наголошують, що попри заходи безпеки, ризик для їхнього життя під час роботи залишається дуже високим.