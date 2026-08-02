ua en ru
Вс, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Семьи в США будут судиться с Meta, TikTok, Snap и Google из-за смерти своих детей

07:05 02.08.2026 Вс
2 мин
Только компания Google ответила, что изучает иск, другие воздержались от комментариев
aimg Юлия Маловичко
Семьи в США будут судиться с Meta, TikTok, Snap и Google из-за смерти своих детей Фото: среди ответчиков компания Meta (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Семьи четырех американских подростков, покончивших с собой, подали в суд на компании Meta, TikTok, Snap и Google. Истцы утверждают, что соцсети создали "опасные и зависимые" платформы, способствовавшие ухудшению психического состояния детей, что привело к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Иск в суд штата Делавэр подал Social Media Victims Law Center от имени четырех семей. В нем утверждается, что компании сознательно разработали сервисы с функциями, вызывающими зависимость у несовершеннолетних, несмотря на знание потенциального вреда для их психического здоровья.

По данным иска, речь идет о подростках в возрасте от 13 до 18 лет из Техаса, Северной Каролины, Миннесоты и Теннесси, умерших в период с июля 2024 года по сентябрь 2025 года.

Их семьи считают, что длительное пользование соцсетями повлекло за собой депрессию, тревожность, нарушение сна и другие психологические проблемы.

В иске также отмечается, что компании использовали алгоритмы рекомендаций, бесконечную ленту, автоматическое воспроизведение видео и другие механизмы максимального удержания внимания пользователей, особенно детей и подростков.

Истцы считают, что технологические гиганты не только знали о рисках, но и не приняли достаточных мер по их устранению.

Google, которой принадлежит YouTube, заявила, что изучает иск. Meta, TikTok и Snap от комментариев пока воздержались.

Как отмечает Engadget, это всего один из многочисленных судебных процессов против крупнейших технологических компаний США.

Они уже сталкиваются с исками от отдельных пользователей, американских штатов и школьных округов, обвиняющих соцсети в негативном влиянии на психическое здоровье детей и подростков.

Напомним, компания Meta Platforms Марка Цукерберга предстанет перед судом в штате Нью-Мексико по обвинению в сексуальной эксплуатации детей и подростков на своих платформах и получении прибыли от этого.

Также РБК-Украина отмечало, что Meta получает большие доходы от рекламы мошеннических схем и запрещенных товаров на своих платформах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки TikTok Meta Суд
Новости
Саратовский НПЗ горит после атаки дронов, аэродром Энгельса тоже под ударом
Саратовский НПЗ горит после атаки дронов, аэродром Энгельса тоже под ударом
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться