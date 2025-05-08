У семьи экс-главы Харьковского ТЦК могут отобрать элитные авто: дело в суде

Правоохранители установили факты необоснованного обогащения бывшего начальника Харьковского областного ТЦК и СП.

"На основании собранных ГБР материалов прокурор САП обратился к Высшему антикоррупционному суду с иском о гражданской конфискации активов более чем на 4,8 млн грн. Речь идет о BMW X6 (2023 г.в.) и Toyota Camry Hybrid (2022 г.в.)", - сказано в сообщении ГБР.

Подозреваемый оформил такие автомобили на близких родственников, когда занимал руководящие должности в ТЦК.

Правоохранители установили, что покупка таких авто за счет легальных источников экономически необоснованная. Поэтому суд уже арестовал его имущество.