У семьи экс-главы Харьковского ТЦК могут отобрать элитные авто: дело в суде

Суд рассмотрит конфискацию элитных автомобилей семьи бывшего главы Харьковского областного ТЦК. Общая стоимость машин - почти 5 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.
Правоохранители установили факты необоснованного обогащения бывшего начальника Харьковского областного ТЦК и СП.
"На основании собранных ГБР материалов прокурор САП обратился к Высшему антикоррупционному суду с иском о гражданской конфискации активов более чем на 4,8 млн грн. Речь идет о BMW X6 (2023 г.в.) и Toyota Camry Hybrid (2022 г.в.)", - сказано в сообщении ГБР.
Подозреваемый оформил такие автомобили на близких родственников, когда занимал руководящие должности в ТЦК.
Правоохранители установили, что покупка таких авто за счет легальных источников экономически необоснованная. Поэтому суд уже арестовал его имущество.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что трое чиновников Голосеевского РТЦК и СП организовали продажу "белых билетов".
У участников схемы правоохранители обнаружили 1,2 млн долларов наличными.
Также в октябре прошлого года правоохранители задержали помощника начальника Подольского районного ТЦК в Киеве. Он мог требовать взятку у уклониста.
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