У родини ексголови Харківського ТЦК можуть відібрати елітні авто: справа в суді

Правоохоронці встановили факти необґрунтованого збагачення колишнього начальника Харківського обласного ТЦК і СП.

"На підставі зібраних ДБР матеріалів прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на понад 4,8 млн грн. Ідеться про BMW X6 (2023 р.в.) і Toyota Camry Hybrid (2022 р.в.)", - ідеться в повідомленні ДБР.

Підозрюваний оформив такі автомобілі на близьких родичів, коли обіймав керівні посади в ТЦК.

Правоохоронці встановили, що купівля таких авто за рахунок легальних джерел економічно необґрунтована. Тому суд уже заарештував його майно.