UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У родини ексголови Харківського ТЦК можуть відібрати елітні авто: справа в суді

Ілюстративне фото: у родини колишнього начальника Харківського ТЦК знайшли BMW X6 (flickr by Giuseppe Troiano)
Автор: Іван Носальський

Суд розгляне конфіскацію елітних автомобілів родини колишнього голови Харківського обласного ТЦК. Загальна вартість машин - майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.

Правоохоронці встановили факти необґрунтованого збагачення колишнього начальника Харківського обласного ТЦК і СП.

"На підставі зібраних ДБР матеріалів прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на понад 4,8 млн грн. Ідеться про BMW X6 (2023 р.в.) і Toyota Camry Hybrid (2022 р.в.)", - ідеться в повідомленні ДБР.

Підозрюваний оформив такі автомобілі на близьких родичів, коли обіймав керівні посади в ТЦК.

Правоохоронці встановили, що купівля таких авто за рахунок легальних джерел економічно необґрунтована. Тому суд уже заарештував його майно.

Корупція в ТЦК

Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що троє чиновників Голосіївського РТЦК і СП організували продаж "білих квитків".

В учасників схеми правоохоронці виявили 1,2 млн доларів готівкою.

Також у жовтні минулого року правоохоронці затримали помічника начальника Подільського районного ТЦК у Києві. Він міг вимагати хабар у ухилянта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКХарківСуд