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Заявление на брак и выписка о несудимости. Что нового появится в "Дії"

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 10:56
Заявление на брак и выписка о несудимости. Что нового появится в "Дії" Фото: в "Дії" вскоре появятся новые услуги (diia.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Все больше услуг в Украине можно получить в электронном виде. Так, в приложении "Дії" скоро появятся новые возможности для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника в эфире телемарафона.

"У нас сейчас идет бета-тест заявления на брак… И мы работаем над заменой водительского, над выдержкой о несудимости и еще рядом новых услуг", - сказал он.

РБК-Украина сообщало, что в "Дії" уже стартовало бета-тестирование замены водительского удостоверения и получение выписки о несудимости.

Кроме того, в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.

К тому же стало известно, будут ли получать украинцы повестки в "Дії".

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