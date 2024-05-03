ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В пяти регионах Украины завершается строительство фортификаций. Минобороны показало видео

Украина, Пятница 03 мая 2024 14:31
UA EN RU
В пяти регионах Украины завершается строительство фортификаций. Минобороны показало видео Фото: в пяти областях Украины почти достроены оборонные фортификации (иллюстрация/facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Сразу в пяти регионах Украины завершаются работы по обустройству оборонных фортификаций. Речь идет об областях, расположенных на севере, востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завершению", - говорится в сообщении.

Строительство фортификаций в Украине

Еще до того, как ситуация на фронте, в частности, восточном, обострилась, украинские силы обороны непрерывно занимались круглосуточным строительством фортификаций.

Буквально 2 мая президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, одним из вопросов которой стала именно готовность фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий.

Напомним, в марте 2024 года заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк называл самую большую проблему во время строительства линий обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила