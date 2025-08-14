Семь наград за день: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025

Три "золота" и четыре "бронзы"

В течение дня украинские спортсмены завоевали семь наград, среди которых три золотые.

Два "золота" завоевали кикбоксеры - Глеб Мазур и Роман Щербатюк. Еще одно - принесла сборная по самбо (Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев), которая победила в мужском командном турнире.

Все медали Украины 14 августа:

"Золото"

Глеб Мазур (кикбоксинг, весовая категория 63,5 кг)

(кикбоксинг, весовая категория 63,5 кг) Роман Щербатюк (кикбоксинг, весовая категория 91+ кг)

(кикбоксинг, весовая категория 91+ кг) Сборная Украины по самбо (командное первенство)

"Бронза"

Дарья Иванова (кикбоксинг, весовая категория 52 кг)

(кикбоксинг, весовая категория 52 кг) Алина Мартынюк (кикбоксинг, весовая категория 60 кг)

(кикбоксинг, весовая категория 60 кг) Александр Воропаев (самбо, весовая категория 64 кг)

(самбо, весовая категория 64 кг) Евгения Поздня, Ангелина Лысенко (самбо, женская команда)

За три дня до завершения соревнований сборная Украины удерживает третье место в медальном зачете. В активе Украины 33 медали: 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых.

Всемирные игры-2025, медальный зачет, топ-5

Китай - 25 золотых + 7 серебряных + 7 бронзовых = 39 наград Германия - 15 + 14 + 14 + 14 = 43 Украина - 14 + 9 + 10 = 33 Италия - 11 + 18 + 17 = 46 Венгрия - 10 + 8 + 5 = 23

Всемирные игры: что известно

Мультиспортивные соревнования, которые проходят один раз в четыре года и включают дисциплины, не входящие в олимпийскую программу. Первые Всемирные игры прошли в 1981 году в американской Санта-Кларе.

Украинцы к мировому форуму присоединились в 1993 году. Всего в истории этих соревнований наши соотечественники завоевали 128 наград: 58 - золотых, 59 - серебряных и 54 - бронзовых. Это позволяет нашей стране удерживать девятую позицию в историческом медальном рейтинге.