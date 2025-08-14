UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Сім нагород за день: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025

Фото: Чемпіони Ігор – збірна України з самбо (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Андрій Костенко

У китайському Ченду завершився сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Збірна України за його підсумками зберегла за собою третє місце у медальному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Три "золота" й чотири "бронзи"

Протягом дня українські спортсмени завоювали сім нагород, серед яких три золоті.

Два "золота" здобули кікбоксери – Гліб Мазур та Роман Щербатюк. Ще одне – принесла збірна з самбо (Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв), яка перемогла у чоловічому командному турнірі.

Усі медалі України 14 серпня:

"Золото"

  • Гліб Мазур (кікбоксинг, вагова категорія 63,5 кг)
  • Роман Щербатюк (кікбоксинг, вагова категорія 91+ кг)
  • Збірна України з самбо (командна першість)

"Бронза"

  • Дарина Іванова (кікбоксинг, вагова категорія 52 кг)
  • Аліна Мартинюк (кікбоксинг, вагова категорія 60 кг)
  • Олександр Воропаєв (самбо, вагова категорія 64 кг)
  • Євгенія Поздня, Ангеліна Лисенко (самбо, жіноча команда)

За три дні до завершення змагань збірна України утримує третє місце у медальному заліку. В активі України 33 медалі: 14  золотих, 9 срібних та 10 бронзових.

Всесвітні ігри-2025, медальний залік, топ-5

  1. Китай – 25 золотих + 7 срібних + 7 бронзових = 39 нагород
  2. Німеччина – 15 + 14 + 14 = 43
  3. Україна – 14 + 9 + 10 = 33
  4. Італія – 11 + 18 + 17 = 46
  5. Угорщина – 10 + 8 + 5 = 23

Всесвітні ігри: що відомо

Мультиспортивні змагання, що відбуваються один раз на чотири роки і включають дисципліни, що не входять до олімпійської програми. Перші Всесвітні ігри пройшли у 1981 році в американській Санта-Кларі.

Українці до світового форуму долучилися у 1993 році. Загалом в історії цих змагань наші співвітчизники завоювали 128 нагород: 58 – золотих, 59 – срібних та 54 – бронзових. Це дозволяє нашій країні утримувати дев'яту позицію в історичному медальному рейтингу.

Читайте РБК-Україна в Google News
СпортсмениЗбірна України