Семь стран НАТО будут поставлять Украине технику и ракеты в ПВО в рамках немецкой инициативы

Немецкая инициатива

Напомним, в апреле правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Она направлена на оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны.

Позже Бельгия объявила о финансовой помощи на 200 миллионов евро для усиления украинской противовоздушной обороны в рамках немецкой инициативы.

Канада также объявила о выделении Украине новой военной помощи на усиление ПВО на сумму более 55 млн долларов.

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