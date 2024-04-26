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Бельгия выделит 200 миллионов евро на ПВО для Украины в рамках немецкой инициативы

Пятница 26 апреля 2024 23:06
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Бельгия выделит 200 миллионов евро на ПВО для Украины в рамках немецкой инициативы
Автор: Анастасия Гришкова

В пятницу, 26 апреля, Бельгия объявила о финансовой помощи по усилению украинской противовоздушной обороны в рамках германской инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.

Минобороны Бельгии будет поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов и выделит 200 миллионов евро для участия в инициативе Германии по поставкам систем противовоздушной обороны.

"Мы будем оставаться мобилизованными в ближайшие недели, чтобы поддержать Украину: когда Россия прекратит свое вторжение и уступит незаконно оккупированные территории, мы никогда не перестанем повторять нашу просьбу о прекращении боевых действий и возвращении к политико-дипломатическому диалогу", - добавила министр обороны Людивин Дедондер.

Бельгия предоставит Украине истребители F-16

Западные партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, включая F-16. Бельгии передаст Украине истребители F-16 в 2024 году. Отмечается, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.

Немецкая инициатива по усилению украинского ПВО

Правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Эта инициатива направлена на оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны.

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ПВО Бельгия
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