Бельгия выделит 200 миллионов евро на ПВО для Украины в рамках немецкой инициативы
В пятницу, 26 апреля, Бельгия объявила о финансовой помощи по усилению украинской противовоздушной обороны в рамках германской инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.
Минобороны Бельгии будет поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов и выделит 200 миллионов евро для участия в инициативе Германии по поставкам систем противовоздушной обороны.
"Мы будем оставаться мобилизованными в ближайшие недели, чтобы поддержать Украину: когда Россия прекратит свое вторжение и уступит незаконно оккупированные территории, мы никогда не перестанем повторять нашу просьбу о прекращении боевых действий и возвращении к политико-дипломатическому диалогу", - добавила министр обороны Людивин Дедондер.
Бельгия предоставит Украине истребители F-16
Западные партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, включая F-16. Бельгии передаст Украине истребители F-16 в 2024 году. Отмечается, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.
Немецкая инициатива по усилению украинского ПВО
Правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Эта инициатива направлена на оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.