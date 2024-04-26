Бельгия выделит 200 миллионов евро на ПВО для Украины в рамках немецкой инициативы

В пятницу, 26 апреля, Бельгия объявила о финансовой помощи по усилению украинской противовоздушной обороны в рамках германской инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.

Минобороны Бельгии будет поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов и выделит 200 миллионов евро для участия в инициативе Германии по поставкам систем противовоздушной обороны. "Мы будем оставаться мобилизованными в ближайшие недели, чтобы поддержать Украину: когда Россия прекратит свое вторжение и уступит незаконно оккупированные территории, мы никогда не перестанем повторять нашу просьбу о прекращении боевых действий и возвращении к политико-дипломатическому диалогу", - добавила министр обороны Людивин Дедондер.