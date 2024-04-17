Правительство Германии выступило с новой инициативой по ПВО для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Как рассказал спикер германского МИД, адресатами являются союзники в НАТО и Европейском союзе, а также третьи страны. При этом другие детали инициативы спикер не раскрыл.

С этой целью министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус связались с партнерами.

Как сообщается, инициатива "немедленные действия противовоздушной обороны" направлена на "оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны как можно скорее".

ПВО для Украины

Напомним, потребность Украины в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как сообщалось ранее, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. В частности, было принято решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.

Стоит отметить, что в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику.

В настоящее время Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.