UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи

Фото: сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія, а також Литва постачатимуть Україні техніку та ракети в рамках німецької ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Німеччини.

Як зазначається, за підсумками онлайн-засідання "Рамштайна" стало відомо, що багато країн-партнерів хочуть підтримати німецьку ініціативу щодо ППО для України.

"Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово, а США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва - технікою та ракетами. Латвія також хоче приєднатися до ініціативи", - повідомили у відомстві.

Німецька ініціатива

Нагадаємо, у квітні уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Вона спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.

Пізніше Бельгія оголосила про фінансову допомогу на 200 мільйонів євро для посилення української протиповітряної оборони в рамках німецької ініціативи.

Канада також оголосила про виділення Україні нової військової допомоги на посилення ППО на суму понад 55 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОППОВійськова допомогаВійна в Україні