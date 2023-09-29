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Семь стран ЕС заказали снаряды для Украины через механизм совместных закупок

Украина, Пятница 29 сентября 2023 15:52
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Семь стран ЕС заказали снаряды для Украины через механизм совместных закупок Фото: Украина получит снаряды от семи стран ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Семь стран ЕС заказали боеприпасы в рамках схемы закупок Европейского Союза, чтобы доставить срочно необходимые артиллерийские снаряды в Украину и пополнить истощенные западные запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Схема была создана в рамках плана стоимостью не менее 2 млрд евро, запущенного в марте с целью доставки в Украину 1 млн артиллерийских снарядов и ракет в течение года.

Некоторые официальные лица и дипломаты выразили скептицизм по поводу того, что эта цель будет достигнута, но эта инициатива ознаменовала собой значительный шаг в растущей роли ЕС в обороне, чему способствовала война России против Украине.

До сих пор оборонные закупки в основном оставались прерогативой правительств 27 отдельных стран-членов блока.

"Семь государств-членов уже разместили заказы на 155-мм боеприпасы по ускоренной процедуре EDA. В ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы, например, для национальных целей пополнения запасов", - сообщило агентство в ответ на запрос агентства Reuters.

Агентство отказалось назвать страны, заявив, что каждое правительство должно объявить о своих распоряжениях. В ответ на запрос Reuters министерство обороны Литвы подтвердило, что она одна из стран.

EDA также отказалось назвать стоимость и количество заказов, заявив, что большая часть информации является конфиденциальной.

Однако в агентстве заявили, что сделки заключались как на снаряды, так и на компоненты, такие как взрыватели, снаряды, заряды и капсюли.

В заявлении говорится, что схема охватывает четыре "современные огневые платформы, разработанные и произведенные в Европе... и наиболее часто используемые украинскими вооруженными силами". Упоминаются французские CAESAR, польские Krab, немецкие PzH2000 и словацкие Zuzana C/2000.

Разместив заказы до конца этого месяца, страны имеют право подать заявку на возмещение расходов на боеприпасы, закупленные для Украины, из фонда ЕС, Европейского фонда мира.

Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Подробнее о системе закупок снарядов для Украины читайте в материале РБК-Украина.

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