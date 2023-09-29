Сім країн ЄС замовили снаряди для України через механізм спільних закупівель

Сім країн ЄС замовили боєприпаси у рамках схеми закупівель Європейського Союзу, щоб доставити терміново необхідні артилерійські снаряди в Україну та поповнити виснажені західні запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Схему було створено в рамках плану вартістю не менше 2 млрд євро, запущеного в березні з метою доставки в Україну 1 млн артилерійських снарядів та ракет протягом року.

Деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм з приводу того, що цієї мети буде досягнуто, але ця ініціатива ознаменувала собою значний крок у зростаючій ролі ЄС в обороні, чому сприяла війна Росії проти України.

Досі оборонні закупівлі переважно залишалися прерогативою урядів 27 окремих країн-членів блоку.

"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Найближчими тижнями та місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів", - повідомило агентство у відповідь на запит агентства Reuters.

Агентство відмовилося назвати країни, заявивши, що кожен уряд має оголосити про свої розпорядження. У відповідь на запит Reuters міністерство оборони Литви підтвердило, що вона є однією з країн.

EDA також відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною.

Однак в агентстві заявили, що угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, снаряди, заряди та капсулі.

У заяві йдеться, що схема охоплює чотири "сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі... і які найчастіше використовуються українськими збройними силами". Згадуються французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.

Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, країни мають право подати заявку на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, із фонду ЄС, Європейського фонду миру.