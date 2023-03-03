Украина получит от стран ЕС снаряды на 1 млрд евро в течение нескольких недель, - FT

Евросоюз планирует доставить в Украину совместно финансируемые боеприпасы в течение нескольких недель. Из Европейского фонда мира выделят 1 млрд евро на закупку снарядов для Киева.

Украина должна получить жизненно важные артиллерийские боеприпасы после того, как Брюссель предложил компенсацию странам, которые предоставили снаряды из своих запасов.

По словам чиновника, все страны ЕС, кроме Дании, присоединились к проекту, который прокладывает путь к общим закупкам запасных частей. "Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. И я думаю, что речь идет о днях, неделях, а не о месяцах", - сказал он на условиях анонимности.

Как отмечает издание, Киев ясно дал понять, что его самая насущная потребность, поскольку он стремится сдержать новое наступление России, - это артиллерийские боеприпасы, особенно 155-мм гаубичные снаряды.

Российские военные ежедневно выпускают в четыре раза больше снарядов, чем Украина. В предложении дипломатической службы ЕС предлагается выделить 1 млрд евро из существующего фонда, который используется для возмещения средств, связанных с закупками оружия для Украины.

Представитель ЕС сказал, что оборонное агентство блока затем "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе". По их словам, в ЕС 12 компаний производят 155-мм снаряды, их также производит Норвегия.

"Дело движется. Я уверен, что результаты будут. Но есть много вопросов для обсуждения", - сказал дипломат ЕС. Министры обороны ЕС уточнят план на следующей неделе перед саммитом лидеров ЕС 23-24 марта.

Страны ЕС изо всех сил пытались обеспечить достаточное количество оружия для поддержания возможностей Украины, потому что их собственные запасы заканчиваются, а оборонная промышленность не в состоянии быстро их заменить. По словам чиновника, некоторые столицы также хотят денег за свои снаряды. В четверг послы обсудили предложение об использовании Европейского фонда мира (EPF), фонда, созданного за счет национальных взносов, который с февраля прошлого года профинансировал поставки оружия в Украину на сумму 3,6 млрд евро.

В краткосрочной перспективе будет возмещено до 90% стоимости боеприпасов. Затем ставка возмещения будет неуклонно снижаться примерно до 40%, что соответствует текущему среднему показателю. Кроме того, совместная целевая группа по закупкам будет размещать заказы на замену боеприпасов. 26 государств-членов ЕС плюс Норвегия присоединились к этой зарождающейся платформе закупок, которая будет платить за боеприпасы.

Блок также поможет производителям оружия увеличить производство, возможно, делая инвестиции в новые заводы. В прошлом году Европейская комиссия разработала план прямых инвестиций в оружейные заводы по образцу своей политики в отношении вакцин во время пандемии коронавируса.

Хотя бюджет ЕС нельзя использовать для прямой закупки оружия, его можно инвестировать в промышленные мощности. Брюссель выделил 500 млн евро, чтобы помочь странам сотрудничать в закупках оружия и повысить "конкурентоспособность и эффективность" оборонной промышленности. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что она работает над планом поставок боеприпасов в Украину. "Именно EPF необходимо использовать для закупки военной техники, - сказал представитель. - Мы также предложили закон о совместных закупках и развитии наших производственных мощностей".