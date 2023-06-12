Семь стран ЕС выступили за отказ от принципа единогласия во внешней политике
Министры иностранных дел семи стран Евросоюза призвали отменить принцип единогласия при принятии важных внешнеполитических или оборонных решений.
Об этом сказано в совместной позиции чиновников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Отмену принципа единодушия поддержали главы МИД Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании.
Чиновники подчеркнули, что Евросоюзу необходимо усилить способность действовать в кризисных ситуациях. Это касается принятия решений во внешней политике и обороне.
"Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требует единодушия - что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства", - объяснили министры свою позицию.
Дипломаты предложили ввести в Евросоюзе "конструктивное воздержание", который предусматривает принятие решения даже в ситуации, когда одно из государств выступает против.
"Мы увидели, насколько эффективным может быть "конструктивное воздержание", в октябре прошлого года, когда Совет ЕС по иностранным делам голосовал за новую тренировочную миссию ЕС для украинских военных. Мы хотим развить эту тенденцию и обязуемся систематически пересматривать свою позицию с целью перехода от голосования "против" к "конструктивному воздержанию", - напоминают министры.
Принцип единогласия в Евросоюзе
Отметим, что Евросоюз принимает важные внешнеполитические или оборонные решения принципом единогласия. Он предусматривает, что если одна страна выступает против решения - его принять невозможно.
Такие правила, в частности, влияют и на введение санкций против России. К примеру, Венгрия уже неоднократно блокировала очередные пакеты ограничений против страны-агрессора и пыталась ставить перед странами ЕС свои условия для введения санкций.
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