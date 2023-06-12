ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сім країн ЄС виступили за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці

Новость на русском →
Понеділок 12 червня 2023 16:28
Сім країн ЄС виступили за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці Фото: сім країн ЄС виступили за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністри закордонних справ семи країн Євросоюзу закликали скасувати принцип одностайності при ухваленні важливих зовнішньополітичних чи оборонних рішень.

Про це сказано у спільній позиції чиновників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Скасування принципу одностайності підтримали глави МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії.

Чиновники наголосили, що Євросоюзу необхідно посилити здатність діяти у кризових ситуаціях. Це стосується ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.

"Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС потребує одностайності - що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави", - пояснили міністри свою позицію

Дипломати запропонували запровадити в Євросоюзі "конструктивне утримання", яке передбачає ухвалення рішення навіть у ситуації, коли одна з держав виступає проти.

"Ми побачили, наскільки ефективною може бути "конструктивне утримання", у жовтні минулого року, коли Рада ЄС із закордонних справ голосувала за нову тренувальну місію ЄС для українських військових. Ми хочемо розвинути цю тенденцію і зобов'язуємося систематично переглядати свою позицію з метою переходу від голосування "проти" до "конструктивного утримання", - нагадують міністри.

Принцип одностайності у Євросоюзі

Зазначимо, що Євросоюз ухвалює важливі зовнішньополітичні чи оборонні рішення принципом одностайності. Він передбачає, що якщо одна країна виступає проти рішення - його ухвалити неможливо.

Такі правила, зокрема, впливають і на запровадження санкцій проти Росії. Наприклад, Угорщина вже неодноразово блокувала чергові пакети обмежень проти країни-агресора та намагалася ставити перед країнами ЄС свої умови для запровадження санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Українські військові деокупували село у Запорізькій області
Українські військові деокупували село у Запорізькій області
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни