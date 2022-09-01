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Сили ППО Тайваню збили непізнаний безпілотник

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Тайвань, Четвер 01 вересня 2022 09:26
Сили ППО Тайваню збили непізнаний безпілотник Фото: сили ППО Тайваню збили непізнаний безпілотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили протиповітряної оборони Тайваню збили непізнаний безпілотник над островами Цзіньмень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спочатку повідомлялося, що військові знищили китайський безпілотник. Ряд китайських ЗМІ підтверджують тільки факт обстрілу БПЛА китайської армії.

Нагадаємо, що раніше армія Тайваню вже відкривала вогонь по китайських безпілотниках біля невеликого острівця в окрузі Цзіньмень.

Також ми писали, що Конгрес США працює над законопроектами, які дозволять прискорити поставки озброєнь Тайваню і позбутися бюрократичних перешкод. Адміністрація Байдена має намір продати Тайваню зброю на суму близько 1,1 мільярда доларів.

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