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Силы ПВО Тайваня сбили неопознанный беспилотник

Новина українською →
Тайвань, Четверг 01 сентября 2022 09:26
Силы ПВО Тайваня сбили неопознанный беспилотник Фото: силы ПВО Тайваня сбили неопознанный беспилотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы противовоздушной обороны Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первоначально сообщалось, что военные уничтожили китайский беспилотник. Ряд китайских СМИ подтверждают только факт обстрела БПЛА китайской армии.

Напомним, что ранее армия Тайваня уже открывала огонь по китайским беспилотникам у небольшого островка в округе Цзиньмэнь.

Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий. Администрация Байдена намерена продать Тайваню оружие на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

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