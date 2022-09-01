Силы ПВО Тайваня сбили неопознанный беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Напомним, что ранее армия Тайваня уже открывала огонь по китайским беспилотникам у небольшого островка в округе Цзиньмэнь.

Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий. Администрация Байдена намерена продать Тайваню оружие на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.