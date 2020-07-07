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Сили ООС за добу ліквідували 8 бойовиків

Новини » Надзвичайні події     07.07.2020 - 11:38
Сили ООС за добу ліквідували 8 бойовиків
Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Захисники також знищили один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки окупаційних військ

За минулу добу внаслідок придушення обстрілів російських окупаційних військ, українські військовослужбовці ліквідували 8 бойовиків. Ще одного з них було поранено.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

За даними української розвідки, захисники вогнем у відповідь також знищили один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки окупаційних військ. Вони знаходилися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з меморандумом та комплексом заходів з виконання мінських домовленостей.

У штабі ООС зазначають, що після суттєвих втрат бойовиків в підрозділах окупаційних військ РФ спостерігається погіршення морально-психологічного стану.

Нагадаємо, за даними української розвідки минулого тижня з 29 червня по 5 липня було ліквідовано 13 бойовиків.

Крім того, на Донбасі 6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав бойове травмування.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Донбасбойовики
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