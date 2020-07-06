На Донбасі за тиждень ліквідували 13 бойовиків

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В ООС зазначають, що в підрозділах окупаційних військ РФ низький морально-психологічний стан

За даними української розвідки минулого тижня з 29 червня по 5 липня було ліквідовано 13 бойовиків. Ще 15 осіб російсько-окупаційних військ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється, українські військові за минулий тиждень також знищили один автоматичний станковий гранатомет противника. Крім того, збройні формування Російської Федерації втратили пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль "УРАЛ".

Також у штабі зазначають, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Розвідка фіксує часті випадки вживання алкоголю та наркотиків. У такому стані бойовики гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені.

Крім того, командування підрозділів незаконної окупаційної влади стурбоване комплектацією своїх полків та бригад особовим складом. Кількість бажаючих, які приїжджають воювати на стороні псевдореспублік зменшується.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, бойовики на Донбасі з важкого озброєння обстріляли позиції ООС.

Крім того, за минулу добу, 5 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Андрій Козловський