ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за тиждень ліквідували 13 бойовиків

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 15:04
На Донбасі за тиждень ліквідували 13 бойовиків
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В ООС зазначають, що в підрозділах окупаційних військ РФ низький морально-психологічний стан

За даними української розвідки минулого тижня з 29 червня по 5 липня було ліквідовано 13 бойовиків. Ще 15 осіб російсько-окупаційних військ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється, українські військові за минулий тиждень також знищили один автоматичний станковий гранатомет противника. Крім того, збройні формування Російської Федерації втратили пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль "УРАЛ".

Також у штабі зазначають, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Розвідка фіксує часті випадки вживання алкоголю та наркотиків. У такому стані бойовики гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені.

Крім того, командування підрозділів незаконної окупаційної влади стурбоване комплектацією своїх полків та бригад особовим складом. Кількість бажаючих, які приїжджають воювати на стороні псевдореспублік зменшується.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, бойовики на Донбасі з важкого озброєння обстріляли позиції ООС.

Крім того, за минулу добу, 5 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся