Окупанти в ОРДО "націоналізували" майно українських банків і "списали" кредити

Про це йдеться в повідомленні на сайті так званого "парламенту ДНР"

Повідомляється, що у власність окупантів "перейшла" власність банків, які отримали ліцензію НБУ і працювали в цих районах станом на 14 травня 2014 року. При цьому не "націоналізується" майно російських банків, таких як "Промінвестбанк" і "Сбербанк".

Крім того, цей "закон" окупантів нібито припиняє всі зобов'язання жителів ОРДО перед українськими банками, які виникли до 14 листопада 2014 року. Рішення пояснюється тим, що саме цією датою було підписано указ президента України про припинення роботи банків на окупованій території.

Також повідомляється, що окупанти визнають "нікчемними" передачу прав вимоги кредитних організацій третім особам.