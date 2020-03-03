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Україна має намір судитися з РФ через "націоналізацію" на Донбасі

Новини » Політика     03.03.2020 - 17:16
Україна має намір судитися з РФ через "націоналізацію" на Донбасі
Фото: Єгор Божок (president.gov.ua)

У України юридично немає іншого боку для подачі позову

Україна продовжує збирати докази так званої "націоналізації" підприємств на окупованому Донбасі для подальшого суду проти Росії. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

За його словами, судовий розгляд через майно на Донбасі ускладнений тим, що в міжнародному суді повинні бути представлені дві сторони, а Росія офіційно заперечує присутність в окупованих районах.

"Тому юридично у нас немає іншого боку для подачі позову", - зазначив Божок.

Він уточнив, що мова йде саме про економічний аспект.

"Про те, що конкретно Росія вкрала всі ці підприємства. І коли ми це доведемо, тоді ми зможемо відкрити шлях для правового вирішення цих питань на користь українських суб'єктів, як це сталося в Криму", - підкреслив Божок.

Нагадаємо, в серпні 2019 року на зустрічах тристоронньої контактної групи по Донбасу активізували переговори щодо повернення підприємств. Однак з того часу українській стороні не вдалося просунутися в цьому питанні.

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