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Дощі з снігом по всій країні і до -6: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 08:00
Дощі з снігом по всій країні і до -6: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні пройдуть дощі зі снігом (pixabay.com)

Без опадів сьогодні місцями на півдні України

Погода в Україні 12 лютого буде теплою як для останнього зимового місяця очікуються дощі з мокрим снігом, вночі температура опуститься до -6. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України переважно мокрий сніг з дощем, в окремих регіонах сухо. Температура повітря вдень підніметься до +6, вночі буде опускатися до -1. На півночі така ж ситуація з опадами, вдень від +1 до +5, вночі від -1 до +5.

На сході очікуються значні опади, температура вдень від +1 до +3, вдень від 0 до -6. У центральній частині України вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +2. На півдні вдень від +3 до +9, вночі від -1 до +3. У Криму вдень від +6 до +8.

Дощі з снігом по всій країні і до -6: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прогнозують мокрий сніг з дощем, вдень від +3 до +5, а вночі від 0 до +2. Вітер західний, 7-12 метрів на секунду.

Дощі з снігом по всій країні і до -6: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора негода в Україні знеструмила майже 400 населених пунктів. Найбільше постраждали Львівська та Івано-Франківська області. Крім того, в цих регіонах сильний вітер зірвав дахи з більше сотні будівель.

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